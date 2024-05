"Let's Dance"-Profis trauern über Mark Kellers Ausstieg

Er wird schrecklich vermisst werden! Mark Keller (59) löste mit der Verkündung seines Let's Dance-Ausstieges nicht nur bei den Fans Entsetzen aus. Aufgrund einer Verletzung muss der Schauspieler schweren Herzens das Handtuch werfen – und das, obwohl er sich zu einem der Favoriten des Wettbewerbs gemausert hat. "Das ist so schade! Ich weiß, wie viel Spaß dir das Tanzen gemacht hat. Wir werden dich unendlich vermissen. Gute Besserung", kommentiert zum einen Ekaterina Leonova (37) auf Instagram. Renata Lusin (36) schließt sich dem an: "Oh nein. Das tut mir so leid. Ihr seid grandios gewesen. Die Gesundheit geht aber immer vor. Gute Besserung, lieber Mark."

Auch Christina Hänni (34) lässt es sich nicht nehmen, dem Der Bergdoktor-Star ihr Bedauern darzubringen. "Ein großer Verlust für die Sendung, aber Gesundheit geht vor. Gute Besserung von Herzen!" Natürlich widmet auch Kathrin Menzinger (35) ihrem Schützling in diesem Zuge noch liebe Worte: "Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass unsere Reise noch weitergeht... Gesundheit geht immer vor. Und unser Ziel, Old Hollywood aufs 'Let's Dance'-Parkett zu bringen, haben wir auf jeden Fall erreicht. Ich wünsche allen Paaren von Herzen viel Glück und Erfolg." Ihren Kommentar endet die Profitänzerin mit dem Hashtag "Team Hollywood".

"Es ist so, dass ich ein trauriges Auge habe, weil ich ausgeschieden bin – freue mich aber trotzdem, dass ich die anderen unterstützen kann", äußert sich Mark selbst zu seinem plötzlichen Tanz-Aus gegenüber RTL. Besonders, dass er die bevorstehende Musical Night nicht miterleben könne, breche ihm das Herz: "Es ist eine unglaublich tolle Location und ich hätte dort auch eine geile Inszenierung gehabt. [...] Ich wäre gerne dabei gewesen und hätte noch getanzt."

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Keller und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es auch schade, dass Mark die Show verlässt? Ja, total! Nein, er war sowieso nicht mein Favorit... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de