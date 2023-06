Bushido und Anna-Maria plaudern aus: Ihr Sexleben läuft gut!

Sie geben nun noch intimere Details preis! Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) sind seit über zehn Jahren verheiratet. Gemeinsam haben sie sieben Kinder – doch noch weiterer Nachwuchs ist unterwegs. Denn die Influencerin ist wieder schwanger. Trotz des turbulenten Familienlebens und Streitigkeiten findet das Paar anscheinend immer genug Zeit für Zweisamkeit. Jetzt plaudern Anna-Maria und Bushido sogar ihre privaten Bettgeschichten aus!

In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Bushido betont bezüglich ihres Sexlebens: "Es ist kein Zufall, dass wir so viele Kinder haben." Der Bettsport habe auch eine gewisse Funktion in ihrer Beziehung. Denn wenn der Rapper und Anna-Maria mal wieder gestresst sind – haben sie Sex! "Wir haben unseren Weg gefunden, Stress abzubauen und Nähe wiederherzustellen", erklärt die Schwester von Sarah Connor (43).

Außerdem sei Anna-Maria danach auch viel entspannter, offenbart ihr Mann weiter. Sie brauche auch einfach mehr Nähe als Bushido. Um ihren Mann in Stimmung zu bringen, scheint sie ein bestimmtes Ritual zu haben: Duschen, Öl auftragen und in Dessous schlüpfen.

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido während eines Events

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

