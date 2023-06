Prozess geht los: Kevin Spacey sei ein "sexueller Tyrann"

Gegen Kevin Spacey (63) stehen harte Vorwürfe im Raum. Der Schauspieler stand in der Vergangenheit schon öfter wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Heute geht der Prozess in die nächste Runde: Mehrfach soll der House of Cards-Star verschiedene Männer von 2001 bis 2013 sexuell genötigt und verletzt haben. Er selbst plädiert in allen Fällen auf nicht schuldig. Jetzt beginnt der Prozess gegen Kevin – und heftige Behauptungen stehen im Raum.

Beim Prozessauftakt begann die Staatsanwältin mit einer eindringlichen Rede, wie Deadline berichtet. Kevin sei ein "sexueller Tyrann, der andere Männer sexuell angreift und sich daran erfreut, dass sich andere machtlos und unwohl fühlen". Weiter forderte die Anklägerin die Geschworenen dazu auf, sich nicht von dem Star beeindrucken zu lassen und "auf dem Boden der Tatsachen" zu bleiben. In den nächsten vier Wochen werden vier Männer verhört, die alle unter Kevin gelitten haben sollen.

Kevin hingegen zeigt sich sicher, dass diese Anschuldigungen haltlos sind. Gegenüber dem Zeitmagazin erklärte der "American Beauty"-Darsteller: "In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen." Er sei zuversichtlich, den Gerichtsprozess zu gewinnen.

Getty Images Kevin Spacey vor dem Gerichtsgebäude in London

Getty Images Kevin Spacey bei den Tony Awards, 2017

Getty Images Kevin Spacey auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung

