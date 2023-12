"Existiert nur dank mir": Kevin Spacey rechnet mit Neflix ab

Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Fast vier Jahre lang war Kevin Spacey (64) in seiner Rolle als machthungriger Politiker Frank Underwood in House of Cards zu sehen. 2017 warf Netflix den Schauspieler allerdings nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung aus der Serie. Seither machte er es sich zur Aufgabe, in der Weihnachtszeit ein satirisches Video in seiner berühmten Rolle zu veröffentlichen. Auch in diesem Jahr bleibt Kevin seiner Tradition treu.

In einem aktuellen YouTube-Video schlüpft der 64-Jährige abermals in seine "House of Cards"-Rolle – der Fernsehmoderator Tucker Carlson steht ihm dabei tatkräftig zur Seite. "Wir wurden beide von unserem Netzwerk vor die Tür gesetzt", beginnt Kevin zu erzählen. An einer Stelle lässt er den Sticheleien dann freien Lauf: "Netflix existiert nur dank mir. Ich habe sie groß gemacht und sie haben versucht, mich unter die Erde zu bringen."

Erst vor wenigen Monaten verriet ein Insider gegenüber Radar Online, dass der in Ungnade gefallene Filmstar bald zum großen Gegenschlag ausholen wolle. "Kevin hat eine schwarze Liste aller, die ihn vor den Kopf gestoßen haben", berichtete die Quelle und fügte hinzu: "Es gibt Möglichkeiten, ein Projekt oder sogar eine Karriere zu ruinieren. Kevin wird nicht wütend werden – er wird sich rächen!"

Getty Images Kevin Spacey vorm Gericht in London im Juli 2023

