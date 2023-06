Wegen Missbrauch: Kevin Spacey steht wieder vor Gericht!

Er muss sich schon wieder verantworten. Erst im Januar stand Kevin Spacey (63) in London vor dem Gericht. Der Grund: Der House of Cards-Schauspieler wurde in sieben Fällen der Körperverletzung und des sexuellen Missbrauchs beschuldigt – die Vorfälle sollen sich zwischen 2001 und 2013 ereignet haben. Allerdings plädierte der Amerikaner in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Jetzt geht der Prozess in die nächste Runde: Kevin muss heute erneut vor den Gerichtshof ziehen!

Der Oscar-Preisträger wird im Strafprozess wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe erneut vor dem Londoner Gericht erwartet. Vier Männer werfen dem 63-Jährigen vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Kevin gibt sich jedoch zuversichtlich, den Prozess für sich gewinnen zu können. "In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen", erklärte er gegenüber dem Zeit-Magazin. Die Gerichtsverhandlungen laufen derweil noch.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der "American Beauty"-Star wegen angeblichen sexuellen Fehlverhaltens vor Gericht verantworten muss. Erst im vergangenen Jahr musste er sich einem Zivilprozess in den USA stellen. Der Schauspieler Anthony Rapp (51) erhob den Vorwurf, dass Kevin ihn vor mehr als 35 Jahren an einem "sexuellen oder intimen Körperteil berührt" haben soll. Zum damaligen Zeitpunkt war Anthony gerade einmal 14 Jahre alt. Allerdings verlor Anthony den Prozess gegen Kevin aufgrund von widersprüchlichen Aussagen.

Getty Images Kevin Spacey, Oktober 2022

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey vor dem Gerichtsgebäude in London

