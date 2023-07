Freispruch: Kevin Spacey feiert mit Freunden und Whiskey

Kevin Spacey (64) hat offenbar einen Grund zum Feiern! Seit einigen Wochen musste sich der Schauspieler vor Gericht verantworten. Dem House of Cards-Star wurden sexueller Missbrauch und Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess kam nun aber zu einem Ende: Kevin wurde für nicht schuldig erklärt. Das sorgt wohl für gute Laune bei dem Filmstar. Kevin wurde jetzt mit Freunden beim Feiern in einem Londoner Club gesichtet.

Wie Page Six berichtete, wurde der "American Beauty"-Darsteller am Mittwochabend in einem Nachtclub gesehen. Dort feierte er wohl mit Freunden und ein paar Gläsern Whiskey seinen Freispruch. "Er sah sehr stolz aus. Er saß am Eingang, sodass ihn jeder sehen konnte", teilte ein Gast mit. Er soll in Begleitung von sieben Freunden gewesen sein. Gegen Mitternacht habe der Oscar-Preisträger den Privatclub dann wieder verlassen.

"Ich bin voller Demut über das heutige Ergebnis", sagte er kurz nach dem Gerichtsurteil. Wie unter anderem BBC berichtete, brauche er erst einmal Zeit, um alles zu verarbeiten. Kevin sei den Geschworenen jedoch "unendlich dankbar", dass alle Beweise sorgfältig geprüft worden sind.

Getty Images Kevin Spacey im Januar 2019

Getty Images Kevin Spacey, 2022

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2023

