Kevin Spacey plant sein Hollywood-Comeback und will Rache

Kevin Spacey (64) lässt die Vorwürfe offenbar nicht auf sich sitzen! Seit einigen Wochen musste sich der Schauspieler vor Gericht verantworten. Dem House of Cards-Star wurden sexueller Missbrauch und Körperverletzung vorgeworfen. Kürzlich wurde das Urteil gefällt und der Filmstar für nicht schuldig erklärt. Nach seinem Freispruch plant Kevin nun offenbar seine Rückkehr nach Hollywood – und zieht in Betracht, sich zu rächen.

"Es gab Freunde, die hinter ihm standen, wie Elton John (76), und er ist auf ewig dankbar. Aber Kevin hat eine schwarze Liste aller, die ihn vor den Kopf gestoßen haben, und er wird sich rächen", soll ein Insider Radar Online berichtet haben. Außerdem verfolge der Oscar-Preisträger ein bestimmtes Ziel: "Er wird nicht mit ihnen zusammenarbeiten, aber er wird sie stürzen. Es gibt Möglichkeiten, ein Projekt oder sogar eine Karriere zu ruinieren. Kevin wird nicht wütend werden – er wird sich rächen!"

Der "American Beauty"-Darsteller feierte seinen Freispruch bereits in einem Londoner Nachtclub. "Er sah sehr stolz aus. Er saß am Eingang, sodass ihn jeder sehen konnte", berichtete ein Gast gegenüber Page Six. Mit ein paar Freunden trank er Whiskey und feierte seine Unschuld.

Getty Images Kevin Spacey im Januar 2019

Getty Images Kevin Spacey im April 2013

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2023

