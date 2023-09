Nach Freispruch: Kevin Spacey hofft auf Schauspiel-Comeback

Er plant sein Comeback! Kevin Spacey (64) hatte mit seiner Rolle in dem Film "Die üblichen Verdächtigen" im Jahr 1995 seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Seitdem hat der Schauspieler zahlreiche Preise eingeheimst. Doch seine Karriere wurde überschattet: 2017 waren Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen den Hollywoodstar laut geworden, was seine Karriere abrupt beendete. Kürzlich wurde er jedoch von allen Vorwürfen freigesprochen. Nun soll Kevin vorhaben, ein Hollywood-Comeback zu starten!

Das behauptet sein langjähriger Freund Geoffrey Mark, wie Mirror berichtet. “Kevin Spacey ist einer der talentiertesten Menschen auf diesem Planeten, und er muss seine Karriere zurückgewinnen, denn wir verpassen all die wunderbaren Darbietungen, die er noch zu bieten hat. Also lasst uns diesen ganzen Unsinn hinter uns lassen", appelliert der Hollywood-Autor. Zudem sei Kevin sehr aufgeregt und neugierig auf seine Zukunft, da er was Neues ausprobieren wolle: "Er wird etwas Neues und Kreatives machen."

Vor wenigen Wochen erst war der Schauspieler von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs freigesprochen. Nachdem er den Gerichtssaal verlassen hatte, wandte sich Kevin an die Reporter. "Ich möchte sagen, dass ich den Geschworenen sehr dankbar dafür bin, dass sie sich die Zeit genommen haben, alle Beweise und Fakten sorgfältig zu prüfen, bevor sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind, und ich bin demütig über das heutige Ergebnis”, sagte er.

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2023

Getty Images Kevin Spacey bei den Oscar Awards, 2014

Getty Images Kevin Spacey auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung

