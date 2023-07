"Dreifach E": So groß waren Nicki Minajs Brüste vor der OP

Nicki Minaj (40) bringt Licht ins Dunkle! Bereits vergangenes Jahr im Mai hatte die US-Rapperin darüber gesprochen, sich die Brüste verkleinern zu wollen. Entgegen aller Erwartungen ihrer Fans traute sich die Beauty tatsächlich und legte sich kürzlich unters Messer. Ihre neue Oberweite präsentierte sie vor wenigen Wochen in einem Video, in dem sie sich selbst filmte. Jetzt spricht Nicki ganz offen darüber, wie groß ihre Brüste vor der Verkleinerung waren.

"Willst du wissen, wie groß sie waren?", fragte sie während eines Instagram-Livestreams. Sie antwortete mit: "Oh, dreifach E." Außerdem sprach die "Super Freaky Girl"-Interpretin auch darüber, wie sie ihren Sohn nach der Brustverkleinerung stillt. "Die Natur hat getan, was sie für Papa Bear tun musste", sagte Nicki über das Stillen ihres Sohnes, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde.

Nachdem sich die Rapperin erstmals mit ihrer kleineren Oberweite gezeigt hatte, bekam sie positiven Zuspruch von ihren Fans. Ihre Botschaft, auf ihren Körper zu hören und zu diesem zu stehen, brachte ihr viele Komplimente ein. Denn obwohl sie auch einiges an Kritik dafür zu hören bekam, ließ sie sich ihre Brust-Implantate entfernen.

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj während den MTV VMAs 2017

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj während der New York Fashion Show

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj während der BET Awards 2014

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Nicki so offen über dieses Thema spricht? Total cool! Muss nicht sein, finde ich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de