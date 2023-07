Ex-Fußballnationalspieler Horst-Dieter Höttges ist gestorben

Die Fußballwelt trauert um Horst-Dieter Höttges. Der Ex-Nationalspieler kann so einige Erfolge in seiner langen Karriere zählen. Als Fußballer erreichte er neben dem Titel des deutschen Meisters und Europameisters auch den Weltmeistertitel. Für seine herausragenden Leistungen verdiente sich der Verteidiger unter anderem den Namen "Eisenfuß". Jetzt erreicht Fußballfans aber die traurige Nachricht: Horst-Dieter ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Wie sein Sohn gegenüber Bild bestätigt, verstarb der Sportler bereits am 22. Juni. Bis zu seinem Tod im vergangenen Monat lebte er gemeinsam mit seiner Frau Inga in einer Seniorenresidenz im Umland von Bremen. Zuvor hatte die deutsche Fußball-Legende bereits seit vielen Jahren an Demenz gelitten – bis sich sein Gesundheitsstatus zuletzt jedoch stark verschlechterte. Dabei hatte Horst-Dieter erst Ende 2022 mit der Versteigerung seiner Fußball-Memorabilien im Rahmen der Initiative "Jerseys for Charity" für Aufmerksamkeit gesorgt.

Bis in die späten 1970er-Jahre stand der Ex-Kicker ganze 420-mal für den Bundesligisten Werder Bremen auf dem Spielfeld. Zusätzlich durfte er sich auch in der Nationalmannschaft beweisen und absolvierte während seiner Karriere insgesamt 66 Spiele für Deutschland.

Getty Images Horst-Dieter Höttges bei einem WM-Spiel 1974

ActionPress Horst-Dieter Höttges, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Horst-Dieter Höttges bei einem Länderspiel 1972

