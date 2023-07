Im Alter von 48 Jahren: Disney-Star Coco Lee ist gestorben

Große Trauer um Coco Lee. Das Multitalent begann seine Karriere in seiner Geburtsstadt Hong Kong. Später startete die Musikerin auch in Taiwan und schließlich auch international durch. 1998 sprach sie die Hauptrolle in der Mandarin-Fassung des Disney-Klassikers Mulan. Zuletzt war sie vor allem als Tänzerin und Sängerin aktiv. Im Laufe ihrer Karriere hat Coco stolze 18 Studio-Alben auf den Markt gebracht. Doch nun ist sie im Alter von nur 48 Jahren gestorben.

In einem Instagram-Statement schreiben ihre Schwestern Carol und Nancy: "Am 2. Juli beging sie zu Hause Suizid und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Trotz aller Bemühungen des Krankenhausteams, sie aus dem Koma zu retten und zu behandeln, verstarb sie schließlich am 5. Juli 2023." Coco habe schon seit einigen Jahren mit Depressionen zu kämpfen gehabt. In den vergangenen Monaten habe sich ihr Zustand jedoch verschlechtert: "Obwohl CoCo professionelle Hilfe in Anspruch genommen hat und ihr Bestes tat, um die Depression zu bekämpfen, hat der Dämon in ihr leider die Oberhand gewonnen."

In diesem Jahr hätte Coco das 30-jährige Jubiläum ihrer Gesangskarriere gefeiert. "In den vergangenen 29 Jahren hat sie mit ihren meistverkauften Songs unzählige internationale Erfolge erzielt und das Publikum mit ihren hervorragenden Live-Auftritten beeindruckt. [...] Wir sind stolz auf sie!", betonen ihre Schwestern. Sie seien sehr dankbar, ein so herausragendes Familienmitglied gehabt zu haben: "Wir wissen, dass sie jetzt an einen glücklicheren Ort gegangen ist und nicht mehr an Depressionen leidet. Wir vertrauen darauf, dass Gott sich um ihr Wohlergehen kümmert!"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Coco Lee im November 2016 in Taipei

Instagram / cocolee Coco Lee, Sängerin

Getty Images Coco Lee, Schauspielerin



