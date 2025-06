Die britische TV-Ikone Kim Woodburn mit 83 Jahren verstorben

Die britische TV-Ikone Kim Woodburn (83) ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Laut einer Mitteilung ihrer Familie gegenüber The Sun erlag sie am Montag einer kurzen, schweren Erkrankung. Der Verlust trifft vor allem ihren Ehemann Peter, mit dem sie 46 Jahre lang verheiratet war. In ihrem gemeinsamen Zuhause in Nantwich teilten die Eheleute ein erfülltes Leben. Ihr offizieller Sprecher beschrieb Kim als "unglaublich freundlich, stark und charismatisch" und bat um Privatsphäre für die Trauernden.

Kim wurde vor allem durch ihre Rolle in der erfolgreichen TV-Show "How Clean Is Your House" bekannt, in der sie gemeinsam mit Aggie MacKenzie für Sauberkeit und Witz sorgte. Zudem etablierte sie sich als schlagfertige Persönlichkeit in verschiedenen weiteren Reality-Formaten wie "Celebrity Big Brother" – der britischen Version von Promi Big Brother. Trotz ihres polarisierenden Auftretens schlossen sie viele Zuschauer durch ihre charmante Art ins Herz. Deshalb trauern auch zahlreiche Fans im Netz um die Fernsehbekanntheit. "Ich kann nicht glauben, dass Kim Woodburn gestorben ist, eine absolute Ikone des Reality-TV, die ich täglich zitiere. Ruhe in Frieden, Legende", schreibt ein User emotional auf X.

Kim nahm nicht nur an dem Format "Celebrity Big Brother" teil, sondern traute sich auch ins britische Dschungelcamp. Im Jahr 2009 zog sie gemeinsam mit niemand Geringerem als Katie Price (47) für "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" in die australische Wildnis. Die beiden TV-Ikonen konnten sich jedoch nicht wirklich leiden. Doch trotzdem zeigte Kim im vergangenen Jahr ihr großes Herz und gab ihrer TV-Kollegin einen gut gemeinten Rat: Kim warnte Katie vor weiteren Schönheitsoperationen.

Getty Images Kim Woodburn bei der "2004 TV Moments Awards Ceremony" in London

Getty Images Katie Price im November 2023

