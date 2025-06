Samira Yavuz war in der Beziehung mit Serkan "ausgelaugt"

Die Ehe zwischen den Reality-TV-Stars Samira Yavuz (31) und Serkan Yavuz (32) ist Geschichte. Im Februar bestätigte Samira offiziell, dass sich die beiden getrennt haben. In ihrem Podcast "Main Character Mode" blickt die Zweifach-Mama auf ihre Beziehung zurück – insbesondere auf die Ungleichverteilung der Aufgaben. Während Serkan zum Dreh von TV-Formaten unterwegs war, fühlte sie sich oft überlastet. "Ich habe meine Kooperationen gemacht, ich habe gekocht, ich habe geputzt, ich habe gewaschen, ich habe die Erziehung geleistet. Ganz oft saß ich dann da und war ausgesaugt und ausgelaugt und dachte mir: 'Wie soll ein einziger Mensch das alles leisten?'", schildert sie.

Dennoch habe sie gern so viel geleistet. "Ich habe das für die Familie gemacht, für die Kinder. Auch für Serkan, damit er in Formate gehen konnte und ich ihm den Rücken gestärkt habe. Es hat natürlich auch Reichweite und Geld gebracht, aber ich habe mir auch den Arsch aufgerissen", gibt sie zu bedenken. Care-Arbeit werde viel zu oft als selbstverständlich angesehen, kritisiert Samira. Mittlerweile sei sie sich darüber im Klaren, welche Standards sie in einer Beziehung setzen muss. "Ich sehe [auf Instagram] nur noch diese perfekten Beziehungen, wo die Frau jeden Sonntag einen Blumenstrauß bekommt. Ich sehe über diesen Content, ob der jetzt fake ist oder nicht, dass ich das auch haben will", gibt sie zu und betont: "Ich will auch wie diese Königin behandelt werden, die ich bin. Ich möchte, dass er mich wertschätzt, immer."

Trotzdem nimmt sie ihren Ex in Schutz. "Dass ich das jetzt sage, heißt nicht, dass Serkan das nie gemacht hat", stellt Samira klar. Aktuell wohnen die beiden Bachelor in Paradise-Stars getrennt, kümmern sich jedoch gemeinsam um die Erziehung ihrer Töchter Nova und Valea (1) – ein Konzept, das scheinbar gut funktioniert. Erst kürzlich schwärmte Serkan in seinem Podcast "unREAL": "Ich muss sagen, es läuft verdammt gut. Also in der Hinsicht auf die Kinder, es ist super erwachsen."

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter, März 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

