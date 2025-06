Nach Serienerfolg: Plant Netflix ein "Squid Game"-Universum?

Die Fans der Netflix-Hitserie Squid Game können sich freuen: Nicht nur startet die dritte Staffel der düsteren Survival-Serie bereits am 27. Juni 2025, sondern es gibt auch Gerüchte über Spin-offs und eine mögliche Expansion des Formats in ein eigenes Serienuniversum. Auf Social Media kursieren laut Kino.de derzeit Pläne zu vier weiteren Serienablegern mit Titeln wie "Squid Game 1987" und "Squid Game USA". Netflix hat diese Pläne zwar bisher nicht offiziell bestätigt, der Serienschöpfer von "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, hat jedoch wohl angedeutet, dass er weiteren Geschichten aus der fiktiven, erbarmungslosen Welt gegenüber offen sei.

Die kursierenden Gerüchte basieren auf viralen Beiträgen, die einen Zeitplan mit neuen Serienanläufen bis 2028 präsentieren. Zwar handelt es sich um inoffizielle Ideen von Fans, doch ein Spin-off zur US-amerikanischen Version von "Squid Game" wird laut Kino.de bereits konkret geplant. Zudem brachte der Showrunner in Interviews einige Ideen ins Gespräch, darunter Prequels, die den Zeitraum vor der ersten Staffel beleuchten – etwa die düstere Vergangenheit des Frontmanns oder die geheimnisvollen Ursprünge der grausamen Spiele. Hwang bezeichnete das "Squid Game"-Universum gegenüber The Wrap als langfristiges Konzept, auch wenn er seinen Teil der Geschichte nach Staffel 3 vorerst abgeschlossen hat.

Die Serie "Squid Game" hat mit ihrer schockierenden Handlung, emotionalen Tiefe und Gesellschaftskritik weltweit einen Nerv getroffen. Für die Zuschauer bleibt die Faszination an den moralischen Abgründen, die die Charaktere zeigen, ungebrochen. Nach dem durchschlagenden Erfolg der bisherigen Staffeln bleibt also weiterhin Raum für Spekulationen, wie und wann es mit dem fiktiven Universum weitergeht. Ein erweitertes Serienuniversum könnte Fans einen vertieften Einblick in Themen wie Klassenunterschiede und Machtstrukturen geben. Ob Netflix tatsächlich ein solches Universum schaffen wird, bleibt abzuwarten – das Interesse des Publikums wäre wohl garantiert.

Anzeige Anzeige

No Ju-han/Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Squid Game" Staffel drei

Anzeige Anzeige

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

Anzeige Anzeige