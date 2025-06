Darum fehlte Guido Maria Kretschmer beim "ZDF-Fernsehgarten"

Beim großen Jubiläum des ZDF-Fernsehgartens am 15. Juni staunten die Zuschauer nicht schlecht: Weder Gastgeberin Andrea Kiewel (60) noch Ehrengast Guido Maria Kretschmer (60), der als Mode-Experte für diesen besonderen Anlass angekündigt war, nahmen an der Sendung teil. Warum der Shopping Queen-Star überraschend fehlte, wurde während der Sendung nicht kommentiert. Nun erklärt der Sender jedoch nachträglich auf Anfrage von t-online: "Guido Maria Kretschmer war als besonderer Jubiläumsgast vorgesehen. Ohne die Anwesenheit von Andrea Kiewel ließ sich der mit ihm geplante Programmpunkt leider nicht umsetzen."

Guido hätte in der Show Outfits kommentieren sollen – eine Aufgabe, die eng mit Andreas Moderation verknüpft war. Da beide nicht vor Ort sein konnten, wurde dieser Teil des Programms offenkundig gestrichen. Einige Fans meldeten sich während der Aufzeichnung enttäuscht über die sozialen Medien zu Wort und äußerten ihr Bedauern darüber, dass Guido unerwartet nicht auftrat. "Wir warten beim Fernsehgarten auf Guido" oder "Er kommt nicht. Ist ja gleich vorbei", lauten nur zwei der vielen enttäuschten Kommentare im Netz. Der Designer selbst kommentierte sein Fernbleiben bislang nicht.

Für Andrea Kiewel, die aus ihrer Wahlheimat Tel Aviv hätte anreisen sollen, ist der Fernsehgarten ein Herzensprojekt. Seit nunmehr 25 Jahren moderiert sie die Kultsendung, die vergangenen Sonntag ausgerechnet bei ihrem Jubiläum aufgrund der derzeitigen Sicherheitslage in Israel ohne sie auskommen musste. Guido Maria Kretschmer hingegen ist nicht nur durch seinen charmanten Stil in der Modewelt beliebt, sondern auch durch seine sympathische Art in Sendungen wie "Shopping Queen".

Enver Hirsch Guido Maria Kretschmer mit dem "Guidos Deko Queen"-Pokal

Keuenhof, Rainer / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

