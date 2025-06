"Ginny und Georgia" erobert die Netflix-Charts in 53 Ländern

Seit Anfang Juni begeistert die dritte Staffel der Netflix-Serie "Ginny und Georgia" die Zuschauer und hat sich in kürzester Zeit erneut zum absoluten Streaming-Hit entwickelt. In 53 Ländern hält sich das Familiendrama aktuell auf Platz eins der Netflix-Serien-Charts, wie die Plattform FlixPatrol berichtet. Fans mussten über zwei Jahre auf die neuen Folgen warten, doch die Geduld scheint sich auszuzahlen: Die Geschichte rund um Georgia, gespielt von Brianne Howey (36), und ihren Kindern Ginny und Austin fesselt die Zuschauer weltweit. Die dritte Staffel knüpft direkt an das dramatische Ende der zweiten an, das mit Georgias Verhaftung endete.

Die Geschichte der komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung wird in Staffel drei noch intensiver beleuchtet. Zum Auftakt der neuen Folgen steht Georgia unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Dies bringt zusätzliche Herausforderungen und Konflikte mit sich, nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch im Umgang mit der Außenwelt. Die Serie kombiniert humorvolle, herzliche und spannende Momente und scheint genau damit die Herzen der Zuschauer zu erobern. Auch wenn die Rückkehr lange auf sich warten ließ, zahlt sich die Geduld der Fans offensichtlich aus: Die Serie dominiert die Konkurrenz und lässt Formate wie "The Survivors – Der Sturm" oder "FUBAR" in den Netflix-Charts hinter sich.

Der Erfolg der aktuellen Staffel hat bereits Konsequenzen: Eine vierte Staffel ist beschlossene Sache, wie Netflix längst bestätigt hat. Doch die Fans müssen sich erneut in Geduld üben – vor 2026 wird es keine neuen Folgen geben. Dennoch vermuten Experten, dass die Wartezeit im Vergleich zur letzten Staffel deutlich kürzer ausfallen wird, denn die Verantwortlichen arbeiten Berichten zufolge schon seit Februar dieses Jahres an den Drehbüchern. In der Zwischenzeit bleibt den Zuschauern jedoch genug Zeit, die bisherigen Episoden noch einmal zu genießen.

Netflix Ginny und Austin in "Ginny und Georgia"

2217586881 Antonia Gentry und Brianne Howey im Mai 2025

