"Downton Abbey"-Star Phyllis Logan wird nun zur Krimi-Queen

Phyllis Logan, bekannt aus der Erfolgsserie Downton Abbey, übernimmt eine neue und spannende Rolle: Ab dem 19. Juni wird sie in der Krimiserie "Murder Most Puzzling" als Cora Felton zu sehen sein. Die Serie wird vom britischen Sender Channel 5 ausgestrahlt und von ZDF Studios koproduziert, berichtet fernsehserien.de. Sie erzählt die Geschichte einer schrillen und egozentrischen Krimi-Entwicklerin, die von der Polizei ihrer Heimatstadt um Hilfe gebeten wird, als ein mysteriöses Rätsel auf der Leiche eines Teenagers gefunden wird. Mit ihrer Expertise soll sie die Ermittler dabei unterstützen, einem Serienmörder auf die Spur zu kommen.

Die Figur der Cora Felton basiert auf der Romanreihe "The Puzzle Lady Mysteries" von Parnell Hall und hebt sich bewusst von klassischen Krimi-Heldinnen wie Miss Marple oder Jessica Fletcher ("Mord ist ihr Hobby") ab. Cora ist alles andere als eine gemütliche Dame – sie liebt Zigaretten, gönnt sich am Morgen gelegentlich eine Bloody Mary und hat einige Männergeschichten in der Vergangenheit gesammelt. Eine zentrale Rolle spielt zudem ihre Nichte Sherry, gespielt von Charlotte Hope, die versucht, das öffentliche Bild ihrer nicht immer vorbildlichen Tante zu bewahren. Neben Phyllis und Charlotte vervollständigen Schauspieler wie Alistair Brammer, Adam Best und Yasmin Seky das Ensemble dieser Krimiserie.

Phyllis Logan, die vielen als die warmherzige Haushälterin Mrs. Hughes aus "Downton Abbey" in Erinnerung ist, zeigt sich in dieser neuen Rolle von einer völlig anderen Seite. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie die Schauspielerin die komplexe und unkonventionelle Figur der Cora Felton zum Leben erweckt. Für Phyllis bedeutet die Serie auch eine Rückkehr zu den Wurzeln britischen Entertainments. Für Fans von Krimiserien und originellen Charakteren dürfte "Murder Most Puzzling" spannend werden.

Getty Images Phyllis Logan, Schauspielerin

Getty Images Phyllis Logan bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära" in New York

