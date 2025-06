Wohnungsbesichtigung mit Kim fiel Nikola Glumac nicht leicht

Für Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) startet bald ein neues Kapitel – getrennt voneinander. Nachdem die Influencerin die Verlobung aufgelöst hatte, wird es zukünftig auch eine räumliche Trennung in Form von Single-Wohnungen geben. Trotz des Beziehungsendes fuhr Nikola seine Ex aber zu einem Besichtigungstermin – und das fiel ihm alles andere als leicht, wie er jetzt in einer Story auf Instagram verrät: "Es war alles superschwer für mich, wenn ich weiß: Meine Ex will da irgendwo leben, obwohl ich mir etwas komplett anderes vorgestellt habe."

Er betont ferner, dass er seiner früheren Verlobten trotz allem zur Seite stehen möchte. "Ich habe Kim heute nach meiner Wohnungsbesichtigung zu ihrer gefahren. Ich werde sie immer unterstützen, wenn sie meine Hilfe braucht. Ich werde immer für sie da sein", merkt der Promis unter Palmen-Teilnehmer an. Auch zu seiner eigenen Bleibe gibt es ein Update. Bisher habe Nikola noch nichts Passendes gefunden: "Hab mir heute Morgen die Wohnung in Creek Harbour angeschaut, aber ganz ehrlich, irgendwie hat die einfach keine Seele. Weiß nicht, ob ich mich da wirklich wohlfühlen würde."

Warum Kim und Nikola getrennt sind, erklärten die beiden bisher nur vage. Laut eigenen Angaben gab es einen Vorfall mit körperlicher Gewalt, nach dem Kim im Krankenhaus lag. Dieser ging nicht von Nikola aus, offenbar fiel aber etwas vor, das zu einem Beziehungs- und Verlobungsende führte. Trotzdem stellte Kim klar, dass sie ebenfalls nach wie vor etwas für Nikola empfinde: "Meine Gefühle sind nicht von heute auf morgen abgestellt, nur weil man sich getrennt hat. Egal, was zwischen Nikola und mir vorgefallen ist: Er ist im Kernpunkt ein sehr feiner Mensch."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

