Nikola ist Kim Virginias Chauffeur: Fans sind fassungslos

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind getrennt. Die genauen Gründe dafür sind bislang nicht öffentlich bekannt. Während der Influencer jüngst noch behauptete, Kim würde nicht mit ihm sprechen, hält ihn das aber nicht davon ab, sie zu einer Wohnungsbesichtigung zu fahren. Das löst bei zahlreichen Social-Media-Nutzern Fassungslosigkeit aus. In der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags schreibt ein User zum Beispiel: "Ok, also sie spricht nicht mit ihm, beendet ohne Gespräch die Beziehung, aber für Fahrdienste ist er gut genug? Und er macht das auch noch? Wieder eine weitere sehr merkwürdige Geschichte! Kein Wort glaube ich denen noch!"

Das ist aber nicht der einzige Kommentar. Ein weiterer Promiflash-Leser behauptet zudem: "Ernsthaft? Sie spricht nicht mit ihm, aber eine Wohnung schauen sie sich zusammen an. Mir fehlen bei dem Kindergarten echt die Worte." Außerdem heißt es unter anderem: "Was ist das für eine Freakshow", "Was für eine Lachnummer" oder "Das Pinocchiostüble, Staffel 3, Folge: zu viel."

Eigentlich wollten die Realitystars gemeinsam in ein Haus in Dubai ziehen – auch ihrer ungeborenen Tochter zuliebe. Nach einem Vorfall körperlicher Gewalt, der nicht von Nikola ausging, trennte sich Kim jedoch von dem Kindsvater und löste die Verlobung unwiderruflich auf. Auch die gemeinsame Wohnung ist daher Geschichte und aktuell sind die zwei Promis unter Palmen-Teilnehmer auf der Suche nach jeweils einer neuen Bleibe.

Anzeige Anzeige

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Anzeige Anzeige