Kampf um 14.000 Euro: Simone Lugner steht heute vor Gericht

Ab heute wird es für Simone Lugner ernst. Die Witwe des verstorbenen Bau-Moguls Richard Lugner (✝91) steht gegen seine Firma Lugner City vor Gericht. Grund dafür ist ein Autounfall, den sie kurz nach dem Tod ihres Mannes mit einem Dienstwagen des Unternehmens hatte. Aufgrund der fehlenden Vollkaskoversicherung schickte die Firma Simone eine Reparaturforderung von 14.000 Euro. Die Österreicherin soll den Betrag aber nicht bezahlt haben, weshalb nun vor Gericht verhandelt wird. Laut dem österreichischen Magazin oe24 lehnte Lugner City einen Vergleich anstelle eines Verfahrens ab. "Ich weiß nicht, ob mir danach zum Reden zumute ist. Ich werde mich auf jeden Fall mit John Harris beim Training abreagieren", meinte Simone schon vorab.

Für sie steht immerhin einiges auf dem Spiel, denn sollte Simone verlieren, muss sie nicht nur die 14.000 zahlen, sondern auch die Gerichtskosten übernehmen. Ob das für die 43-Jährige so einfach zu bewältigen ist, ist derzeit fraglich. Sie machte in den vergangenen Wochen kein Geheimnis daraus, finanziell nicht allzu gut dazustehen. Im April erzählte sie dem Portal, dass ihr Stromanbieter überraschend ihre Beiträge verdoppelt habe. "Das kann ich nicht bezahlen", erklärte Simone. Die Erhöhung sei eine "Frechheit". Schon jetzt brauche sie Unterstützung von der Familie und habe sich bereits Geld von ihrer Mutter leihen müssen. Show-Engagements wie zuletzt bei "Dancing Stars" seien unerlässlich, um über die Runden zu kommen.

Als wäre das nicht genug, ist die Auseinandersetzung mit Lugner City nicht der einzige Rechtsstreit, mit dem Simone derzeit kämpft. Parallel streitet die Unternehmerin mit der Lugner-Privatstiftung. Diese reichte eine Räumungsklage ein, um Simone aus der Villa in Wien-Döbling zu bekommen. Angeblich sei ihr Wohnrecht ausgelaufen. Als Begründung führte die Stiftung das Argument an, dass sie sich 2024 nicht ausreichend um ihren kranken Ehemann gekümmert habe, was sie aber strikt zurückweist. Stattdessen wandte Simone sich an ihren Anwalt und betonte, es gebe Abmachungen, die ihr ein lebenslanges Wohnrecht zusicherten. Auch in dieser rechtlichen Auseinandersetzung ist bisher kein Ende in Sicht.

Simone Lugner im Dezember 2023

Richard und Simone Lugner

