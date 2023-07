Wochen nach ihrem Tod: Coco Lee wurde in Hongkong beigesetzt

Coco Lee (✝48) wurde zu Grabe getragen. Die Karriere der Musikerin startete damals in Hongkong. Später wurde sie auch im Taiwan bekannt. Dann der internationale Durchbruch der Schauspielerin – im Jahr 1998 sprach sie die Hauptrolle in der Mandarin-Fassung des Disney-Klassikers "Mulan". Als Sängerin brachte sie ganze 18-Studio-Alben auf den Markt. Doch im Alter von 48 Jahren beging sie zu Hause Suizid. Nun wurde sie in ihrer Geburtsstadt beigesetzt.

Nach Angaben der Associated Press waren Freunde und Familienangehörige, darunter die Sängerinnen Elva Hsiao und Jenny Tseng, anwesend. Laut Reuters versammelten sich fast 1.000 Fans mit Blumen und Schildern vor der Trauerhalle. Nach dem privaten Gottesdienst wurde die Halle für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, um der verstorbenen Sängerin zu gedenken.

Die Nachrichtenagentur berichtet außerdem, dass sich die Menschen vor dem Sarg verbeugten. Dieser war von lila und rosa Blumen umgeben – außerdem von einem Porträt der "Before I Fall in Love"-Interpretin mit der Aufschrift: "In liebevoller Erinnerung an Coco Lee". Morgen soll laut ihrer Schwester ebenfalls eine Trauerfeier stattfinden. "Danke für eure freundliche Aufmerksamkeit", bedanke sie sich via Instagram.

Coco Lee, Tänzerin

Coco Lee, Sängerin

Coco Lee, Schauspielerin

