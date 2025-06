Brad Pitt und Ines strahlen bei "F1"-Premiere in New York

Brad Pitt (61) und Ines de Ramon haben mal wieder für einen aufsehenerregenden Auftritt gesorgt. Das Liebespaar erschien am Montagabend gemeinsam in New York bei der Premiere von Brads neuem Film "F1". Der Schauspieler und die Schmuckdesignerin strahlten als sie Händchen haltend über den Red Carpet schritten und für die Fotografen posierten. Neben ihren Gesichtern war es vor allem Ines' Look, der strahlte: Die 32-Jährige brillierte in einer cremeweißen Kombination aus transparentem Haltertop und einem bodenlangen, mit Federn verzierten Plisseerock. Brad wählte für den Abend einen eleganten marineblauen Anzug mit einem hellen Hemd unter dem Ensemble. Bemerkenswert ist zudem sein frischer Kurzhaarschnitt, der an seinen Look während der frühen 2000er-Jahre erinnert.

Die Premiere bildet den Höhepunkt mehrerer Tage voller Events in New York, bei denen Brad und Ines immer wieder mit ihren modischen Outfits überzeugten. So gingen sie unter anderem mit Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30) gemeinsam essen, bevor Brad einen Auftritt bei der Mexiko-Stadt-Premiere von "F1" ohne seine Partnerin absolvierte. Der Film, in dem der Filmstar die Hauptrolle eines alternden Formel-1-Fahrers übernimmt, wurde von Joseph Kosinski inszeniert. Neben Brad sind auch Stars wie Damson Idris (33), Javier Bardem (56) und Kerry Condon (42) in dem Streifen zu sehen, der ab dem 27. Juni in die Kinos kommt.

Seit etwas mehr als zwei Jahren gehen Brad und Ines als Liebespaar durchs Leben – mit ihr scheint der "Fight Club"-Darsteller eine neue Ruhe gefunden zu haben. In einem Interview mit Daily Mail betonte er kürzlich, wie wichtig ihm ein sicheres und liebevolles Umfeld aus Familie, Freunden und seinem privaten Kreis sei. Die Beziehung mit Ines begann kurz nach seiner endgültigen Scheidung von Angelina Jolie (50), die durch einen acht Jahre andauernden Rechtsstreit überschattet war. Insider berichten, dass Ines eine positive Wirkung auf Brad habe und ihn dazu ermutigt habe, die komplizierte Scheidung endlich abzuschließen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der "F1"-Premiere in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige Anzeige