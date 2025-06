Startdatum bekannt: Erster Trailer zu "Prominent getrennt"

Endlich wissen die Fans von Prominent getrennt, wann das Warten ein Ende hat. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wird nun ein erster Trailer veröffentlicht – und der hat es schon in sich. Während die Ex-Paare sich heftig streiten, ist auch die Rede von noch bestehenden Gefühlen. Klar wird auch: Die wohl größte Herausforderung ist das Bewältigen der Spiele, wenn noch so viel zwischen den Verflossenen steht. Kandidat Jannik Kontalis bringt es auf den Punkt: "Das einzige Problem bei uns ist: Wir sind halt echt dumm." Obendrein bestätigt der Sender RTL auch das Startdatum der Sendung: "Die neue Staffel von 'Prominent getrennt' seht ihr ab dem 1. Juli auf RTL+."

Und auf welche Paare dürfen die Fans sich freuen? Die Kandidatenliste wurde Ende vergangenen Jahres bekannt gegeben. Besonders spannend wird es bei Jannik und seiner Ex Yeliz Koc (31) – die beiden sollen in der Show wieder zueinandergefunden haben, auch wenn sie mittlerweile wieder getrennt sind. Zudem treten Ariel und Giuliano aus der Sendung Love Fool an, ebenso wie die Beauty & The Nerd-Bekanntheit Babu und Ex Felix und Jennifer Iglesias (26) mit ihrem Love Island-Flirt Nico Müller. Außerdem sind die Sommerhaus der Stars-Teilnehmer Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36) sowie die Influencer Jonny Jaspers und Laura Peuker dabei.

Die Fans der Show dürften mit dem Startdatum jetzt aufatmen können. Denn weil es in den vergangenen Wochen kaum Infos gab, geriet die anstehende Ausstrahlung fast ein wenig in Vergessenheit und viele fragten sich, ob die Sendung eventuell gecancelt wurde. Mit den zunehmenden Gerüchten meldete sich aber schließlich RTL zu Wort und konnte allen Spekulanten den Wind aus den Segeln nehmen. "Die neue Staffel von 'Prominent getrennt' befindet sich planmäßig in Vorbereitung und den konkreten Sendetermin werden wir in Kürze bekannt geben", hieß es in einem offiziellen Statement.

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

