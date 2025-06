"Unmensch": Deshalb ist Umut Tekin sauer auf Kim Virginia

Umut Tekin (28) hat in einer Instagram-Fragerunde schwer gegen eine Kollegin aus der Reality-TV-Branche ausgeteilt: Kim Virginia Hartung (30). Auf die Frage eines Fans, was zwischen den beiden vorgefallen sei, antwortete der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, dass Kim sich vor Kurzem etwas geleistet habe, was er als "nicht menschlich" bezeichnet. "Das habe ich vor wenigen Tagen mitbekommen. Das hat man mir natürlich im Vertrauen erzählt und deswegen kann ich dazu auch nicht mehr sagen", meinte er.

Zwar verrät Umut gegenüber seinen Fans keine näheren Details, dafür äußerte er jedoch seinen Wunsch, Kim einmal persönlich zur Rede zu stellen. "Aber schade, dass ich ihr nie über den Weg gelaufen bin", schrieb der Ex von Emma Fernlund (24) und ergänzte abwertend: "Mich würde das einfach mal interessieren. Ich würde Face-to-Face gerne wissen, warum sie so etwas tun wollte. Wirklich, so ein Unmensch, nicht mehr normal."

Die beiden sind bereits länger nicht gut aufeinander zu sprechen, wie aus früheren Social-Media-Beiträgen herauszulesen ist: Umut ärgerte sich schon vor Monaten über Kim – wegen ihrer früheren Beziehung mit Nikola Glumac (29). Er bezweifelte, dass es sich um wahre Liebe handelt und bezeichnete das Ganze als Fake. Kim hatte zuvor ebenfalls keine Scheu, sich negativ über Umut und seine Ex Emma zu äußern. Die Promis unter Palmen-Teilnehmerin warf den Realitystars auf TikTok vor, ihre Trennung nur vorgespielt zu haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

