Geschworene sind verstört von P. Diddys Freak-off-Videos

Im Prozess gegen P. Diddy (55) werden aktuell die Video-Aufnahmen seiner Freak-Off-Partys gesichtet. Die Clips sind ein zentraler Teil der Beweisführung und zwischen elf und 39 Minuten lang – die Geschworenen sollen allerdings nur bestimmte Ausschnitte zu Gesicht bekommen haben. Das hat aber offenbar genügt, denn Berichten von Ok! zufolge zeigte die Jury eine eindeutige Reaktion. Ein Augenzeuge erzählt dem Magazin, dass manche bei den Bildern zusammenzuckten. Eine Frau soll sich sichtbar unbehaglich auf ihrem Stuhl bewegt und die Hand gegen die Stirn geschlagen haben. Welche Bilder genau den Geschworenen gezeigt wurden, ist nicht klar: Den Männern und Frauen wurden die Videos auf einem Laptop gezeigt, während der Gerichtssaal lediglich den Ton hörte.

Angeblich soll es sich bei den Clips allerdings um Freak-Off-Aufnahmen handeln, die auch Diddys Ex Cassie Ventura (38) zeigen. Die Sängerin war eine der wichtigsten Zeuginnen und machte ihre Aussage bereits zu Beginn der Verhandlung vor einigen Wochen. Im Zeugenstand berichtete sie nicht nur von ihren Erlebnissen mit dem Rapper, sondern auch von seinen Ausrastern ihrem Ex-Freund gegenüber und seinen Drogenproblemen. Während des Kreuzverhörs durch Diddys Anwältin sagte Cassie dann aber etwas, mit dem viele wohl nicht rechneten. Auf die Frage, wie sie heute zu dem 55-Jährigen stehe, antwortete sie: "Ich hasse ihn nicht."

Diddy steht aktuell wegen schwerwiegender Vorwürfe vor Gericht. Dem einstigen Hip-Hop-Mogul werden neben sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung auch Gewalt und Menschenhandel vorgeworfen. Vergangenes Jahr wurde Diddy verhaftet und sitzt seitdem hinter Gittern, seit Anfang des Jahres läuft das Gerichtsverfahren. Im Gerichtssaal soll der US-Amerikaner aber einen stets seriösen und zurückhaltenden Eindruck gemacht haben: Laut Stern erscheint er meist in schlichtem Pullover und mit grauen Haaren und Brille. Zudem scheint Diddy sich weniger Sorgen um eine lebenslange Haftstrafe als um sein Erscheinungsbild auf den Gerichtszeichnungen zu machen. So wandte er sich wohl mit einer Bitte an die Zeichnerin: "Zeichne mich ein bisschen weicher, du lässt mich wie einen Koala aussehen."

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Getty Images P. Diddy, Rapper