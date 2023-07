Halbzeit: Chethrin Schulze ist in 20. Schwangerschaftswoche

Chethrin Schulze (31) kann es kaum mehr abwarten! Die einstige Love Island-Kandidatin ist gerade mit ihrem ersten Kind schwanger. Ihr Nachwuchs soll im November das Licht der Welt erblicken. Diesem Tag fiebern die Influencerin und ihr Partner schon sehnlich entgegen. Doch lange müssen die Turteltauben nicht mehr warten: Chethrin ist bereits in der 20. Woche und hat damit schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich.

"Heute ist die 20. Woche angebrochen", erzählt die Beauty ihren Fans auf Instagram. In den vergangenen Wochen habe sich nicht nur ihr Babybauch, sondern auch ihre Schwangerschaftssymptome verändert: "Die letzten Tage hatte ich so krasse Schmerzen auf der rechten Seite, das war total unangenehm." Die werdende Mama sei deswegen aber nicht beim Arzt gewesen.

Vor wenigen Tagen gab sie ihren Followern auch ein Update zu ihrem Gemütszustand. "Mir geht es körperlich super, aber von der Stimmung... ohje", erzählt die Blondine. Sie fange auch schneller an zu weinen. "Oder ich bin so schnell genervt, was zuvor nie der Fall bei mir war. Ab und zu finde ich mich selbst ziemlich cringe", gibt Chethrin zu.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze zeigt eine Simulation ihres Babys

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in Saint-Tropez

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr unbekannter Freund

