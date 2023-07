Gewicht und Co.: So läuft Chethrin Schulzes Schwangerschaft

Chethrin Schulze (31) erlebt gerade eine ganz besondere Zeit. Die ehemalige Love Island-Kandidatin verkündete Ende Juli, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Ihr Nachwuchs soll im Winter dieses Jahres das Licht der Welt erblicken. Aktuell ist die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin in der 19. Schwangerschaftswoche. Zur Halbzeit ihrer Schwangerschaft zieht Chethrin jetzt für ihre Community ein Fazit, wie es ihr bisher so ergangen ist!

"Mir geht es körperlich super, aber von der Stimmung... ohje", gibt Chethrin auf Instagram zu. Zum Beispiel fange die werdende Mama momentan sehr schnell zu weinen an. "Oder ich bin so schnell genervt, was zuvor nie der Fall bei mir war. Ab und zu finde ich mich selbst ziemlich cringe", gibt die 31-Jährige Einblick in ihr Seelenleben. Außerdem ertrage sie aktuell einen Geruch ganz besonders nicht – den ihres Hundes. Ihr werde ganz übel davon.

"Ich kuschel ihn natürlich trotzdem und nehme die Übelkeit in Kauf", stellt Chethrin klar. Das ist nicht das Einzige, was der Influencerin zu schaffen macht. Sie könne noch nicht sagen, wie sich das Baby auf die Beziehung zu ihrem Partner auswirken könnte. "Man hört leider als werdende Mama mehr 'Horrorstorys' als man eigentlich will. Ich bleibe aber positiv", meint die Blondine. Doch was hat sich bei Chethrin bezüglich ihres Gewichtes inzwischen getan? "Ich glaube, die vier Kilo, die ich zugenommen habe, sind nur meine Brüste", scherzt die Beauty.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze während ihrer Schwangerschaft

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulzes positiver Schwangerschaftstest

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

