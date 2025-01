Chethrin Schulze schwärmt von Liebe auf den ersten Blick

Seit 2022 ist Chethrin Schulze (32) glücklich vergeben. Ihren Liebsten hält die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, sie macht aber kein Geheimnis daraus, wie verliebt sie in ihren Partner ist. Und das schon vom ersten Moment an, wie sie in einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story verrät. Dort wird ihr die Frage gestellt, ob sie von Anfang an wusste, in ihm den Richtigen gefunden zu haben. "Ich wusste es sogar schon, als wir uns das erste Mal in die Augen geschaut haben", gibt sie offen zu.

Es klingt ganz so, als sei es bei der Influencerin Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und was sagt ihr Freund dazu? Chethrins Traummann, dessen Gesicht die Beauty bis heute nicht gezeigt hat, sei es ganz genauso gegangen! "Er hat es auch direkt gespürt", erzählt Chethrin. Schwärmend fügt der Love Island-Star hinzu: "Ich persönlich glaube, dass man das ein Mal im Leben erlebt. Ich wünsche es jedenfalls jedem Menschen."

Ihre Beziehung haben die beiden auch schon auf die nächste Ebene gebracht: Im Mai 2023 verkündete die Influencerin ihre Schwangerschaft, Ende des Jahres ging dann mit der Geburt des kleinen Milans ein großer Wunsch des Paares in Erfüllung. Für die 32-Jährige ist es das erste Kind, ihr Partner hingegen hat bereits Nachwuchs aus einer früheren Beziehung. Weitere gemeinsame Kinder sind aktuell noch nicht geplant, allerdings lässt Chethrin in ihrer Social-Media-Story durchblicken, dass sie davon nicht abgeneigt sei. Das habe allerdings noch ein wenig Zeit: In den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren werde das "nicht der Fall sein".

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze mit ihrem Freund und Sohn Milan

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Sohn Milan im Dezember 2024

