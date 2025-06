Nach dem Stillen: Chethrin Schulze plant Brustverkleinerung

Im November 2023 wurde Chethrin Schulze (33) zum ersten Mal Mama. Obwohl sie sich in der Vergangenheit einer Brustoperation mit Implantaten unterzogen hatte, konnte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Sohn stillen. Wie sie nun in einem Q&A in ihrer Instagram-Story erzählt, habe sich ihre Oberweite dadurch aber verändert. "Meine Brüste werden einfach nicht mehr kleiner", schreibt sie und zeigt mit einem traurigen Emoji, dass ihr das gar nicht gut gefällt. Deshalb möchte Chethrin zukünftig etwas verändern: "Daher plane ich eine erneute Brustverkleinerung nach dem Sommer."

Der kleine Milan ist Chethrins gemeinsames Kind mit ihrem aktuellen Freund, dessen Namen sie aber nicht auf Social Media verrät. Die beiden gehen schon mehrere Jahre gemeinsam durchs Leben. Anfang dieses Jahres hatte das Paar jedoch mit Problemen zu kämpfen – und trennte sich vorübergehend. Im März überraschte die Berlinerin ihre Fans dann aber mit guten Neuigkeiten: Die beiden Eltern feierten ein Liebes-Comeback. "Manchmal braucht es Abstand, um zu erkennen, was wirklich zählt", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und fügte reflektiert hinzu: "So ist das Leben. Es geht um Lernen und Wachsen."

Auch weiteren gemeinsamen Nachwuchs schließt der einstige Love Island-Star nicht aus. In ihrer Rolle als Mama geht Chethrin voll und ganz auf. Bevor ihr kleiner Sohn auf die Welt kam, tobte sie sich im Reality-TV aus – so kennt man die 33-Jährige unter anderem auch aus Formaten wie Kampf der Realitystars und Promi Big Brother. Seit Milan auf der Welt ist, versorgt sie ihre Fans über Social Media mit einer Menge Mama- und Alltags-Content.

Instagram / chethrin_official Realtiy-TV-Bekanntheit Chethrin Schulze und ihr Freund

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Realitystar

