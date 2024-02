Chethrin Schulze macht ihrem Mr. Right eine Liebeserklärung!

Chethrin Schulze (31) könnte nicht glücklicher sein! Die TV-Bekanntheit bekam vor wenigen Monaten ihren ersten Nachwuchs. Zusammen mit Sohn Milan, Hund Charlie und ihrem Freund lebt die Blondine in Leipzig und genießt ihr Mamasein in vollen Zügen. Ihren Liebsten hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem lässt Chethrin es sich nicht nehmen, auf Social Media von ihrem Schatz zu schwärmen!

In ihrer aktuellen Instagram-Story macht die Blondine ihrem Herzblatt eine süße Liebeserklärung. Der Anlass dafür ist ein Frühstück, mit dem ihr Auserwählter sie überrascht hat. Darunter schreibt sie: "Ich liebe diesen Mann so unendlich, weil er mir zeigt, was bedingungslose Liebe ist." Die Love Island-Bekanntheit weiß die kleinen Dinge im Leben zu schätzen und erklärt, dass das Frühstück für sie ein "Symbol von Fürsorge und Liebe" sei. Abschließend hat sie einen Appell an ihre Follower: "Haltet euren Mann fest, wenn er immer wieder probiert, euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und eine seiner Prioritäten euer gemeinsames Glück ist."

Das gemeinsame Glück des Paares ist unverkennbar ihr kleiner Sohn Milan. Ob mit ihrem Söhnchen die Familienplanung abgeschlossen ist, ist noch ungewiss. "Vielleicht. Wir haben gesagt, dass wir in drei Jahren noch mal schauen, wie der Stand ist und ob wir es uns beide vorstellen können", äußerte sich die Influencerin dazu vormals auf Social Media.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze mit ihrem Freund und Sohn Milan

