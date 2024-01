Kann sich Chethrin Schulze weiteren Nachwuchs vorstellen?

Will sie noch mehr Babys? Chethrin Schulze (31) war durch ihre Teilnahme an Love Island bekannt geworden. In der Kuppelshow wollte es zwar nicht mit der großen Liebe klappen, doch dafür fand die Blondine außerhalb der Sendung ihren Traummann. Mit ihrem Partner, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, hat die Influencerin im November 2023 ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Hat Chethrin ihre Familienplanung schon abgeschlossen?

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 31-Jährige die Frage eines Followers, ob sie und ihr Partner sich in Zukunft noch ein weiteres Baby vorstellen könnten. "Vielleicht. Wir haben gesagt, dass wir in drei Jahren noch mal schauen, wie der Stand ist und ob wir es uns beide vorstellen können", antwortet die Beauty ehrlich. Aktuell wolle sie sich voll und ganz auf ihren Sohn Milan konzentrieren. "Also ganz entspannt. Kein ja, kein nein", schließt sie ab.

Momentan beschäftigt Chethrin nämlich noch ein weiteres Thema: Sie hat zu wenig Milch zum Stillen. Als ein Fan von ihr wissen wollte, warum sie ihren Sohn noch mit Pre-Nahrung versorgt, antwortete sie: "Weil durch meine Brustverkleinerung nicht genug Milch produziert werden kann. Es ist überhaupt ein Wunder, dass es klappt, da meine Nippel abgetrennt waren für die Operation."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Partner und ihrem Baby

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2023 in Leipzig

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Star

