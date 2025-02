Chethrin Schulze verkündet im Netz überraschendes Liebes-Aus

Schon seit 2022 war TV-Star Chethrin Schulze (32) glücklich vergeben. Ihren Liebsten, der auch der Papa ihres kleinen Sohnes ist, hielt die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin bis heute aber strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre Fans müssen auch in Zukunft auf Liebesfotos der zwei verzichten: Chethrin verkündet nun nämlich auf Social Media, dass sie sich getrennt haben. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich habe ihn so sehr geliebt, dass ich dabei vergessen habe, mich selbst zu lieben. Deshalb habe ich mich entschieden, mich von Mr. Smiley zu trennen [...]."

In einem ausführlichen Text schildert die Reality-Bekanntheit ihre persönlichen Beweggründe sowie ihre aktuelle Gefühlslage. Sie erklärt ihren Fans, dass sie aufgrund der Trennung ihr "Strahlen" und ihre "Leichtigkeit" verloren habe und sie lange kämpfte – doch in ihrer Beziehung gab es "unüberwindbare" Probleme. Die traurige Nachricht öffentlich bekannt zu geben sei eine bewusste Entscheidung gewesen, um endlich "loslassen zu können". Jetzt zählt für Chethrin vor allem ihr Sohn: "Das Wichtigste für ein Kind ist eine glückliche Mama.[...] Ich weiß, dass ich auch als alleinerziehende Mama alles schaffen kann [...]."

Die Verkündung der Trennung kommt durchaus unerwartet, da sich die Berühmtheit erst kürzlich in einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story noch sehr verliebt zu ihrem Partner äußerte. Auf die Frage, ob sie von Beginn an wusste, dass er der Richtige für sie sei, antwortete Chethrin: "Ich wusste es sogar schon, als wir uns das erste Mal in die Augen geschaut haben. [...] Er hat es auch direkt gespürt."

Anzeige Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Baby im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Partner und ihrem Baby

Anzeige Anzeige