So sehr hat sich Chethrin Schulzes Leben als Mama verändert

Chethrin Schulze (32) ist vor rund einem Jahr Mama geworden. In ihrer Instagram-Story erzählt die Influencerin, dass in dieser Zeit einiges passiert ist. "Ja, ich habe mich schon verändert, aber nicht wirklich wegen Milan, sondern weil ich einfach fauler geworden bin", schreibt sie und nennt auch gleich ein Beispiel: "Milan ist total entspannt, also könnte ich mich locker fertig machen, wenn ich wollte. Aber irgendwie... wofür eigentlich?"

Vor ihrem Umzug aufs Land lebte Chethrin in Berlin. Da sie dort regelmäßig unterwegs war, stylte sie sich. "Jetzt lebe ich eher im ruhigen Landlebenmodus und denke mir oft: 'Ach, lohnt sich das jetzt wirklich, Make-up aufzulegen?' Ich falle ohnehin schon sehr auf hier", erklärt die ehemalige Love Island-Teilnehmerin. Chethrin vermisse "die Tussi" in sich schon manchmal, denn "die ist irgendwie ein bisschen seltener geworden."

Dank ihres Sohnes hat Chethrin ihren Lifestyle als Partymaus gegen ein ruhiges Leben als Mama eingetauscht. Kann sie sich also noch weiteren Nachwuchs vorstellen? "Vielleicht. Wir haben gesagt, dass wir in drei Jahren noch mal schauen, wie der Stand ist und ob wir es uns beide vorstellen können", antwortete sie Anfang des Jahres auf die Frage eines Followers auf ihrem Social-Media-Profil.

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze mit ihrem Freund und Sohn Milan

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

