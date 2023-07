Nach "Kampf der Realitystars": Bernd Kieckhäben will ins TV

Wird Bernd Kieckhäben (33) wieder im Fernsehen zu sehen sein? In den vergangenen Jahren war es recht ruhig um den einstigen DSDS-Teilnehmer. Dafür hatte er sich eine erfolgreiche Karriere als Friseur aufgebaut. Doch in der diesjährigen Staffel Kampf der Realitystars feierte er sein großes TV-Comeback. Und dort schaffte er es sogar in die Finalsendung. Aber wird Bernd jetzt öfter an Shows teilnehmen? Das verrät er Promiflash...

Sein Auftritt blieb zumindest nicht ungesehen, offenbart Bernd im Promiflash-Interview, denn nach Show-Ende bekam er schon TV-Anfragen. "Aber ich muss natürlich auch immer gucken, ob das Format zu mir passt und wenn es nicht zu mir passt, welche Aufgaben kann ich mitnehmen", erklärt der 33-Jährige. Lust auf neue Formate habe er definitiv, aber er wolle mit einer bestimmten Message im Fernsehen auftreten: "Da sind Menschen, die nicht gesehen werden, die daheimsitzen, die nicht so viel Selbstbewusstsein haben, für die will ich mich noch mehr einsetzen und zeigen: An mir könnt ihr festhalten, ich bin euer Bruder."

Noch ist also nicht klar, wo Bernd sein Glück als TV-Star finden wird. Privat hingegen ist er bereits angekommen. Mit seinem Partner Steven hat er genau den Richtigen gefunden. 2022 gab er einen Einblick in die Beziehung der beiden. "Ich habe einen tollen Partner an der Seite. Wir haben uns gerade erst ein Haus zusammen gekauft", schwärmte der Sänger gegenüber Promiflash.

Instagram / berndkieckhaeben Bernd Kieckhäben im Februar 2023

Instagram / berndkieckhaeben Bernd Kieckhäben, DSDS-Teilnehmer

Instagram / berndkieckhaeben Bernd Kieckhäben (r.) mit seinem Verlobten

