Mit einer Freundin: Van Jones hat noch ein Baby bekommen!

Van Jones (55) ist erneut Vater geworden! Der CNN-Kommentator ist bereits Papa von drei Kindern: Zwei aus einer früheren Beziehung, das dritte Kind bekam er im Jahr 2022 mit einer Freundin, mit der er aber nicht zusammen ist. Gegenüber People verkündet der Autor nun, dass ein weiteres Baby auf diesem unüblichen Wege geboren wurde. "Gott ist so gut! Dieses Jahr hat er mich und Noemi mit Kind Nummer zwei gesegnet – ein gesunder, glücklicher, wunderschöner kleiner Junge", schwärmt Van. Er bezeichnet seine Familie als "moderne Familie". Ein Insider erklärt gegenüber dem Magazin außerdem, dass das Kind mit der Methode des "bewussten Co-Parenting" gezeugt wurde.

Van und seine Bekannte Noemi fahren nämlich ein anderes Beziehungsmodell: Sie sind kein Paar und bekommen trotzdem Kinder miteinander. Nach seinem ersten Kind auf diesem Wege erklärte der TV-Star das so: "Nach dem Lockdown wurde mir klar, dass ich noch ein Kind möchte. Dann fand ich heraus, dass meine Freundin Noemi auch ein Baby wollte. Also beschlossen wir, uns zusammenzuschließen und bewusste Co-Eltern zu werden. Ich hoffe, dass mehr Menschen dieses Konzept entdecken und in Betracht ziehen werden."

Neben den beiden Kindern, die Van mit seiner Freundin Noemi bekommen hat, hat der 55-Jährige auch zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Von 2005 bis 2018 war er mit seiner Frau Jana Carter verheiratet gewesen. Sie hätten sich zu dem Zeitpunkt einfach auseinandergelebt.

Getty Images Kommentator Van Jones

Getty Images Van Jones im April 2019

