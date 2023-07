Bernd Kieckhäben lehnte "Kampf der Realitystars" zuerst ab!

In der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars schaffte es der einstige DSDS-Teilnehmer Bernd Kieckhäben (33) in der beliebten Spielshow bis ins Finale. Dort musste er sich dann gegen Serkan Yavuz (30) geschlagen geben. Trotzdem ist der Sänger für viele Fans der Sieger der Herzen – immerhin präsentierte er sich die ganze Staffel über sehr sympathisch. Dabei hätte Bernd fast gar nicht bei "Kampf der Realitystars" teilgenommen!

"Vor einem Jahr habe ich die Anfrage bekommen […]. Dann hatte ich tatsächlich 'Kampf der Realitystars' erst einmal abgelehnt", verrät er im Promiflash-Interview. Der Grund sei Bernds eigener Friseursalon gewesen: "Ich habe ja viele Angestellte. Du kannst ja dann nicht einfach einen Monat von deinem Geschäft wegbleiben." Er sei zwar ein Fan der Show gewesen, habe aber nicht selbst teilnehmen wollen – bis der 33-Jährige schließlich ein weiteres Mal angefragt wurde: "Dann sind wir halt noch mal in die Verhandlungen gegangen und dann habe ich mich entschieden, weil mein Team auch so festgestanden hatte, dass ich sagen konnte: Okay, ich kann jetzt mal einen Monat weggehen, ohne Kontakt zu meinem Geschäft zu haben."

Über diese Entscheidung sei Bernd heute sehr froh – der Erfolg in der Show gibt ihm recht. Dabei kam der für ihn total überraschend. "Ich dachte, ich bin halt so positiv und alles ist immer schön und das wird dort keinen Anklang finden", erklärt der Friseur Promiflash stolz. Er habe es trotz seines ganz normalen Berufsalltags geschafft, zu überzeugen.

RTL II Bernd Kieckhäben bei "Kamp der Realitystars" 2023

RTL II Bernd Kieckhäben, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Instagram / berndkieckhaeben Bernd Kieckhäben, DSDS-Teilnehmer

