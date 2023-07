"Kampf der Realitystars"-Bernd rechnete nicht mit der Top 5!

Das hat Bernd Kieckhäben (33) wohl nicht kommen gesehen! Bekannt war der Realitystar im Rahmen der sechsten Staffel von DSDS geworden. Auch in der diesjährigen Ausgabe von Kampf der Realitystars rang der Sänger gegen Trash-Sternchen um den Sieg. Kurz vor dem Einzug in die Top Drei musste der Entertainer die Sendung jedoch verlassen. Im Interview mit Promiflash verrät Bernd nun, dass er überhaupt nicht damit rechnete, so weit zu kommen!

"Ich bin in Folge drei gekommen und bis zur Finalsendung geblieben. Damit hätte ich niemals gerechnet", zeigt sich der TV-Star verblüfft im Gespräch mit Promiflash. "Ich dachte, ich bin halt so positiv und alles ist immer schön und das wird dort keinen Anklang finden. Und dann war ich tatsächlich 18 Runden drinnen", fügt er hinzu. Bernd sei zudem stolz darauf, dass niemand ihn herausgewählt habe, sondern dass er letztendlich durch sein eigenes Versagen im Spiel um das Finale verloren habe.

Doch was hat den 33-Jährigen an sich zweifeln lassen? "Vor allem bin ich auch sehr selbstkritisch, ich denke mir dann: 'Hm, kann ich da bestehen, bei so vielen Leuten, die Erfahrung mit Reality-TV haben?'", erklärt Bernd. Er selbst lebe einen ganz normalen Berufsalltag. "Ich lebe ein ganz normales und bodenständiges Leben. Und dann kommt da so eine große Produktionsfirma, so ein großes Format und dann zweifelt man halt erst mal an sich selbst", führt der Musiker aus.

RTL Sarah Knappik, Matthias Mangiapane, Lukas Baltschurat, Bernd Kieckhäben und Antea Sablik

RTL II Bernd Kieckhäben bei "Kamp der Realitystars" 2023

RTL II Pressekonferenz bei "Kampf der Realitystars"

