Filmfestival in Cannes: Selena Gomez strahlt in weißem Look!

Wieder einmal versammeln sich alle großen Stars in Cannes zum Filmfestival! Auch Selena Gomez (31) ist eingetroffen und hat ihren ersten Tag in Frankreich mit einer Shoppingtour verbracht. Für ihren Trip durch die Stadt trug die Schauspielerin ein gehäkeltes Ensemble in Weiß und kombinierte dazu schwarz-weiße Pumps. Eine passende Handtasche und eine große weiße Sonnenbrille durften dabei nicht fehlen! Auf den Fotos wirkte die Only Murders in the Building-Darstellerin äußerst gut gelaunt. Sie winkte glücklich ihren Fans und den Fotografen zu und grinste dabei ausgelassen.

Auf der Plattform X zirkulieren nun die Fotos und werden von ihren Fans regelrecht gehypt. Einer schreibt: "Sie sieht wie ein italienischer Sommertraum aus! Ich bin so froh, dass sie so glücklich aussieht!" Weitere Fans kommentieren unter den Fotos: "Sie sieht so toll aus!" und "Ich kann es kaum erwarten, sie auf dem roten Teppich zu sehen!" Allerdings melden sich auch einige Kritiker zu Wort. Ein User schreibt: "Warum ist sie wie eine Oma angezogen?" Ein anderer meint: "Das Outfit steht ihr überhaupt nicht! Wer hat ihr das nur ausgesucht?"

Selena wurde nicht nur so zu dem Festival eingeladen. Ihr neuer Film "Emilia Perez" feiert dieses Jahr dort Premiere. Darin geht es um einen mexikanischen Mafiaboss, der nach einer Geschlechtsumwandlung ein neues Leben als Frau beginnen möchte und dafür die Hilfe einer gutmütigen Anwältin benötigt. An Selenas Seite spielen Filmstars wie Zoe Saldana (45) und Karla Sofía Gascón. Der Streifen soll am 28. August in die Kinos kommen und ist Selenas erster Blockbuster seit 2019.

ActionPress Selena Gomez, 2024

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

