Wow! Dieser Star war das Mysterium bei "The Masked Singer"

Das Rätsel ist gelöst: Bei The Masked Singer versteckt sich jede Woche ein anderer Kandidat hinter dem Mysterium. Heute Abend performte der Gastauftritt eine gefühlvolle Ballade und gab den Hit "Say Something I’m Giving Up On You" von A Great Big World und Christina Aguilera (43) zum Besten. Nun ist klar, wer sich hinter der Maske verbirgt: Michael Schulte (34), der schon bei der Castingshow The Voice of Germany vor der Kamera stand, steckt diese Woche unter dem Kostüm des Mysteriums! Die Juroren Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) hatten zuvor schon mit ihrer Vermutung richtig gelegen, dass der blonde Wuschelkopf hinter der Maskierung stecken könnte.

Vor Michaels Auftritt wurde auch das Krokodil enttarnt: Sebastian Krumbiegel (57), Frontmann von der Band Die Prinzen, steckte hinter dem Reptilienkostüm. Der Musiker durfte sich über den dritten Platz der Unterhaltungsshow freuen. "Man kriegt kaum Luft unter der Maske, aber ich muss sagen, es war eine gute Erfahrung! Ich durfte endlich mal anders singen", freute sich der gebürtige Leipziger.

Im Finale stehen nun noch die Flip-Flops und der Floh. Die beiden kämpfen jetzt um den Sieg der Show. Vergangenes Jahr konnte sich der Schauspieler Daniel Donskoy den ersten Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Der "Sankt Maik"-Darsteller war als der Maulwurf aufgetreten.

Getty Images Michael Schulte, Sänger

Copyright: ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Mysterium bei "The Masked Singer"

