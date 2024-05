Leyla Lahouar und Mike Heiter waren in Autounfall verwickelt

Leyla Lahouar (28) meldet sich mit erschreckenden Nachrichten bei ihren Fans. Derzeit ist sie mit ihrem Freund Mike Heiter (32) in seiner Heimat. Nun zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story in einem Krankenhausbett und hat eine Notfall-Halskrause an. Unter Tränen und mit stockender Stimme erzählt Leyla: "Mike und ich hatten gerade einen Autounfall. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Aber ich hoffe, er kommt gleich zu mir."

Weiter versichert Leyla ihren Followern jedoch, dass alles soweit in Ordnung ist. "Aber macht euch bitte einfach keine Sorgen. Betet einfach nur, dass er gleich zu mir kommt und alles in Ordnung ist", betont die Bachelor-Bekanntheit in ihrer Story. Weitere Informationen gibt sie bislang nicht preis, auch Mike hat sich noch nicht zu dem Unfall gemeldet.

Nur wenige Stunden zuvor zeigte sich das Dschungelcamp-Traumpaar noch munter in Mikes Heimat. "Ich habe heute seine Mama kennengelernt, ich habe mich richtig gefreut, weil sie hat heute Geburtstag", schwärmte Leyla ein paar Stunden vor dem Unfall im Netz und zeigte sich zusammen mit Mike im Restaurant.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2024

