Bernd Kieckhäben war nach "Kampf der Realitystars" geschockt

Die Kampf der Realitystars-Ausstrahlung hat Bernd Kieckhäben (33) überrascht. In der diesjährigen Staffel hatte es der ehemalige DSDS-Teilnehmer bis in die Finalsendung geschafft. Während der gesamten Show war der Sänger bei den anderen sehr beliebt – im Gegensatz zu Emmy Russ (24), die bei den Mit-Kandidaten so gar nicht gut ankam. Auch Bernd war bei der Ausstrahlung von Emmys Verhalten abgeschreckt!

"Ich habe es tatsächlich hier und da gar nicht so vor Ort erlebt, wie ich es dann gesehen habe, deswegen war ich auch öfters Mal erschrocken vor dem Fernseher, wie so manche O-Töne und Interviews gegeben worden sind", erklärt Bernd Promiflash. Besonders Emmys Aussagen hätten ihn getroffen: "So von der Menschlichkeit war ich einfach total schockiert und von ihrer Selbstreflexion." Der Friseur habe in der Show teilweise die rosarote Brille aufgehabt und nur das Gute gesehen.

Emmy habe in der Show die falsche Strategie gefahren. "Bei mir war das auch ein langer Prozess, um bei mir anzukommen und ich sage mal, sich für einen Weg zu entscheiden. Ich habe mich ganz klar für den positiven Weg entschieden", betont Bernd gegenüber Promiflash. Er könne zwar auch frech sein – anders als das Model bleibe er aber respektvoll: "Andere entscheiden sich halt lieber für den negativen Weg und dann müssen die halt auch mit den Konsequenzen leben."

Anzeige

Kampf der Realitystars, RTLZWEI Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL2 Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2023

Anzeige

RTL II Bernd Kieckhäben bei "Kamp der Realitystars" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de