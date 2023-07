"Kampf der Realitystars"-Bernd schätzt Partner wieder mehr

Bernd Kieckhäben (33) weiß, worauf es im Leben ankommt! Der Reality-TV-Star war durch seine Teilnahme an der sechsten Staffel von DSDS bekannt geworden. In der diesjährigen Ausgabe von Kampf der Realitystars schaffte es der Sänger sogar in die Top Fünf. Unter die letzten drei Verbliebenen schaffte es der gebürtige Hesse dann aber nicht mehr. Nach den Dreharbeiten fiel Bernd auf: Er schätzt seinen Partner wieder mehr.

"Das Schlimmste war tatsächlich, getrennt gewesen zu sein von meinem Partner Steven. Das hat mich halt wirklich teilweise total fertig gemacht", erinnert sich Bernd im Promiflash-Interview. Egal wie alt der Sänger auch ist, Heimweh habe er immer. Für das Paar sei es extrem schlimm gewesen, so lange voneinander getrennt zu sein. "Vor allem für so einen langen Zeitraum waren wir noch nie in all den Jahren, wo wir jetzt schon zusammen sind, getrennt", ergänzt der Sänger. Dafür sei die Freude beim Wiedersehen umso größer gewesen. "Wir sind jetzt seit acht Jahren zusammen – dann wird einem wieder bewusst, was man eigentlich aneinander hat", sagt Bernd.

Fast hätte der Sänger nicht bei "Kampf der Realitystars" teilgenommen. Grund dafür sei sein Friseursalon gewesen: "Ich habe ja viele Angestellte. Du kannst ja dann nicht einfach einen Monat von deinem Geschäft wegbleiben." Letztendlich entschied er sich doch für die Teilnahme.

