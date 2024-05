"Abwärtsspirale": Wie steht es aktuell um Britney Spears?

Britney Spears (42) verursacht derzeit große Sorge bei ihren Fans. Kürzlich wurde die Sängerin aufgelöst und knapp bekleidet vor einem Hotel gesichtet, wie sie von einem Krankenwagen abgeholt werden sollte. Auch in ihrem privaten Umfeld sollen seither die Alarmglocken läuten – viele sollen sich an ihren Zusammenbruch in 2007 und die darauffolgende Vormundschaft ab 2008 erinnert fühlen. "Britney befindet sich schon seit einiger Zeit in einer Abwärtsspirale", meint ein Insider laut OK Magazine und fügt hinzu: "Es ist deutlich zu sehen, dass die Dinge eskalieren." Die "Piece of Me"-Interpretin habe zu viele Menschen in ihrem engsten Kreis, die nicht wirklich an ihrem Wohlergehen interessiert seien.

Zu diesen Personen soll auch ihr neuer Freund Paul Soliz gehören. An dem besagten Abend im Chateau Marmont wurde der Popstar lediglich mit einer Decke und einer Unterhose bekleidet auf der Straße aufgefunden. Umstehende gingen von einem Nervenzusammenbruch aus. Britney habe zuvor mit Paul an der Hotelbar so viel getrunken, dass ihnen kein Alkohol mehr serviert wurde. "Sie waren laut und betrunken, und die Gäste haben sich über den Lärm beschwert", beschreibt der Insider. Weiter erklärt er: "Sie war in Feierlaune. Sie hat sich beim Radschlagen den Knöchel verstaucht. Jemand rief die Sanitäter und es wurde eine große Szene."

Britney scheint das ganz anders zu sehen. Auf Instagram redet sie den Vorfall klein und erklärt, sie habe nicht gefeiert und sei nur im Wohnzimmer ihrer Suite gestürzt. Zudem scheint sie Misstrauen gegenüber ihrer Familie zu hegen. "Die Notärzte waren komplett unnötig, ich habe einfach nur Eis gebraucht. Das Ganze ist mir so peinlich", berichtet die zweifache Mutter und fügt hinzu: "Ich weiß, meine Mutter steckt dahinter! Sie hat die ganze Sache eingefädelt. Ich kann sie nicht ausstehen! Ich wünschte, ich hätte Großeltern!"

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

