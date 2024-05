Süß! Schwangere Vanessa Hudgens posiert mit ihrem Ehemann

Im März verkündete Vanessa Hudgens (35) süße Nachrichten: Die High School Musical-Bekanntheit und ihr Ehemann Cole Tucker (27) erwarten ihr erstes Baby! Seither scheint die Schauspielerin ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Immer wieder teilt der Disney-Star zahlreiche Schnappschüsse auf Instagram, auf denen sie stolz mit ihrem kugelrunden Babybauch posiert. Nun veröffentlicht die Sängerin ein weiteres zuckersüßes Foto ihrer Wölbung. Auf diesem posiert sie Arm in Arm mit ihrem Liebsten auf einem Baseballplatz. In die Bildunterschrift fügt Vanessa verträumte Worte hinzu: "Du kannst es Glauben nennen, du kannst es Engel nennen, du kannst es nennen, wie du willst."

Mit diesem Satz zitiert die "Spring Breakers"-Darstellerin eine Zeile aus dem Disney-Film "Angels – Engel gibt es wirklich!" aus dem Jahr 1994. Doch zusätzlich spielt sie höchstwahrscheinlich auch auf die Baseballmannschaft ihres Ehemanns an. Cole spielt nämlich für die Los Angeles Angels der Major League. Macht sie ihrem Partner damit also eine süße Liebeserklärung? Die Fans zeigen sich von dem Beitrag jedenfalls mehr als begeistert. Positive Kommentare wie: "Ihr seid die niedlichste Baseballfamilie" oder "Ich habe noch nie so viel wahre Freude gesehen" häufen sich unter dem Beitrag.

Vanessa ist jetzt schon seit einigen Monaten schwanger. Doch bisher ist nicht bekannt, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Wird die 35-Jährige nun bald endlich das Babygeschlecht verraten? Auf aktuellen Schnappschüssen deutet ein verdächtiges Detail auf eine baldige Gender-Reveal-Party hin. Denn auf den Fotos erkennt man, dass sich in ihrer Tüte rosafarbene und blaue Wolle befindet. Wird sie damit das Geschlecht des kleinen Bauchzwergs bekannt geben?

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

PG/MEGA Vanessa Hudgens im Mai 2024

