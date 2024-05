"The Masked Singer": Diese zwei Stars waren die Flip-Flops!

Das Finale von The Masked Singer ist vorbei und alle Masken sind gefallen. Die Zweitplatzierten bei dem ungewöhnlichen Gesangswettbewerb sind die Flip-Flops. Während der Show wurde schon fleißig gerätselt, wer sich hinter den Sandalen verstecken könnte. Doch welches berühmte Duo war es nun? Hinter der Maskierung verbargen sich Heiko (25) und Roman Lochmann (25)! Früher waren sie unter dem Namen "Die Lochis" bekannt, doch inzwischen machen sie als "HE/RO" Musik. Im Finale sangen die beiden Zwillinge zuerst "Heart Skips a Beat" von Olly Murs (40). Mit ihrem zweiten Song "Nothing Compares 2 U" sorgten sie im Publikum für feuchte Augen.

Nach der Demaskierung bedankten sich Heiko und Roman für die schöne Zeit. "Das ist ja Wahnsinn! Was für ein Abenteuer!", freute sich einer der "Jetzt weinst du"-Interpreten. Das Rateteam von Rick Kavanian (53), Palina Rojinski (39) und Chris Tall (33) war den Brüdern schon früh auf die Schliche gekommen. Der Komiker war sich aus einem ganz besonderen Grund sicher, dass ein Geschwister-Duo hinter den Flip-Flops stecken müsste: Er selbst habe seit fünf Jahren einen Adoptivbruder und hätte die spezielle Verbindung der Brüder gespürt.

Früher in der Show wurden schon die Identitäten vom Krokodil und dem wöchentlich wechselnden Mysterium enthüllt. Als rockiges Reptil trat der Die-Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel (57) auf. Nach seiner Performance von "November Rain" war er als Drittplatzierter der Sendung ausgeschieden. In der mysteriösen Hülle steckte Michael Schulte (34). Der Eurovision Song Contest-Teilnehmer sang die emotionale Ballade "Say Something" von Christina Aguilera (43) und A Great Big World.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Mai 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

ProSieben/Julia Feldhagen Das Krokodil bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr mit den Lochis gerechnet? Ja, das hat man an ihren Stimmen erkannt. Nee, wie krass! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de