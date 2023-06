Wegen Sarah Knappik: Heftige "Kampf der Realitystars"-Strafe

Sarah Knappik (36) macht sich bei Kampf der Realitystars wieder einmal sehr unbeliebt! Die einstige GNTM-Kandidatin hatte sich bereits bei einigen Mitkandidaten in der Show unsympathisch gemacht. So hatte sich die Blondine schon mit Eva Benetatou (31) oder Giulia Siegel (48) angelegt. Sie wurde außerdem schon einmal rausgewählt, durfte aber im Tausch gegen einen Teil ihrer Gage zurückkehren. Nun leiden die Kandidaten wegen einer Entscheidung von Sarah!

Die 36-Jährige sowie Matthias Mangiapane (39), Lukas Baltruschat, Aneta Sablik (34) und Bernd Kieckhäben (33) können sich in einem Spiel nicht durchsetzen und stehen daher auf der Abschussliste. Doch den Nominierten wird angeboten: Wer den anderen die meisten Luxusgüter wegnimmt, darf seinen Platz auf der Liste abgeben. Sarah fackelt nicht lang und nimmt jedem Promi seinen Koffer sowie sich selbst das Bett weg. Außerdem entscheidet die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin, sich die Sportecke sperren zu lassen. "Ich habe jetzt heute knallhart Kreuze gesetzt. Ich bin niemandem was schuldig und ich möchte einfach noch bleiben", rechtfertigt sie ihre Entscheidung.

Beinahe alle anderen Kandidaten auf der Abschussliste sehen das anders als die Hessin: Lukas, Aneta und Matthias sind der Meinung, dass sie es durch die Niederlage im Spiel verdient hätten, nominiert zu sein. Außer der Blondine entscheidet sich nur Bernd dafür, überhaupt Gegenstände einzukassieren. Doch seine sechs werden von Sarahs zwölf übertrumpft. Die Mitkandidaten sind schockiert von ihrer Entscheidung und Matthias brüllt: "Du bist die Ratte! Du verkaufst jeden!"

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTL 2 Lukas Baltruschat und Aneta Sablik bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Matthias Mangiapane, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

