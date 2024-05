Turtel-Pic: Ist "Make Love, Fake Love"-Xander etwa vergeben?

Hat Xander etwa eine neue Flamme? Bei Make Love, Fake Love hatten sich der Münchner und Antonia Hemmer (24) ineinander verguckt – für die Bauer sucht Frau-Bekanntheit ließ der blonde Wuschelkopf dann sogar seine Freundin Lisa Postel im Regen stehen. Beim großen Wiedersehen der TV-Show wurde dann aber klar: Für eine Beziehung hat es bei Xander und Antonia nicht gereicht. Nur wenige Tage nach der Wiedersehensshow teilt der Reality-TV-Teilnehmer nun ein verdächtiges Foto mit einer jungen Dame namens Lilly im Netz: Auf dem Schnappschuss hält er die Blondine zärtlich an der Hüfte fest. "Unser erstes Bild insgesamt... nicht perfekt", lautet die Unterschrift des Beitrags.

Antonia hingegen ist nach der Show glücklicher Single. "Mir geht es gut, ich lerne aber auch gerade niemanden kennen. Ich bin fein", verkündete die Ex von Patrick Romer zu Gast bei Punkt 8. Die Influencerin will sich jetzt erst einmal auf sich selbst konzentrieren: "Ich glaube, dass ich da viel an mir selbst arbeiten muss. Wissen muss, was ich will und nicht mehr irgendeiner Red Flag die Chance geben."

Dass sich die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin trotz des Wissens, dass Xander vergeben ist, für ihn entschied, stieß bei vielen Zuschauern auf Unverständnis. Auf Instagram bezog sie zu der Kritik Stellung: "Wir sind alle Personen der Öffentlichkeit und wir haben uns entschieden, in dieses Format zu gehen und müssen alle mit einer Hate-Welle klarkommen. Allerdings ist es auch irgendwann mal gut. Wir sind alle nur Menschen".

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Anzeige Anzeige

RTL II Antonia Hemmer, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Xander eine neue Freundin hat? Ja, das Foto ist relativ eindeutig. Nein, das glaube ich eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de