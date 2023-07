Drei Jahre nach Tod: Kenny Rogers' Witwe ist wieder vergeben

Kenny Rogers' Witwe ist wieder verliebt. Der Sänger war vor allem durch die Zusammenarbeit mit Dolly Parton (77) an dem Song "Islands In The Stream" und seinem eigenen Track "She Believes In Me" bekannt geworden. Im Jahr 1997 gab der Musiker der wesentlich jüngeren Wanda Miller das Jawort. Vor drei Jahren verstarb der Texaner im Alter von 81 Jahren an einem natürlichen Tod. Und nun fand seine Wanda wieder Liebe in ihrem Leben.

Gegenüber People berichtete die 56-Jährige, dass sie den Segen ihres verstorbenen Mannes habe. Er habe gewollt, dass sie ihren Söhnen vorlebe, dass das Leben weitergeht und dass sie glücklich ist. Nun verriet Wanda: "Ich bin mit jemand ganz Besonderem zusammen." Diesen Mann habe der Vater ihrer Kinder ihr nämlich vorgestellt und gewollt, dass sie irgendwann ein Paar werden. "Kenny hat sein Bestes gegeben und wollte, dass ich weiterlebe und glücklich bin. Das ist ein wirklich großer Mann, der in der Lage ist, diese Worte zu sagen und sie auch zu meinen. Ich denke, das zeigt einfach, was für ein Typ er war", ergänzte sie.

Die Familie des Fünffachvaters hatte damals seinen Tod mit einem Twitter-Statement bestätigt. "Rogers ist friedlich zu Hause, umgeben von seinen geliebten Menschen und Hospizpersonal, eines natürlichen Todes gestorben", hieß es.

Anzeige

Getty Images Kenny Rogers, Juni 2017

Anzeige

Getty Images Kenny Rogers und Wanda Miller, Oktober 2017

Anzeige

Getty Images Kenny Rogers und Wanda Miller, April 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de