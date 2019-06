Kenny Rogers gehört zu den erfolgreichsten Country-Sängern der USA. Seit über 60 Jahren ist der 80-Jährige in der Musikbranche unterwegs – und hat dabei Hits wie "The Gambler" und "Lady" veröffentlicht. Doch kürzlich machten Gerüchte die Runde, dass der Künstler schwer krank sei. Darauf meldete sich Kenny jetzt selbst zu Wort und gab seinen Fans ein Update über seinen Gesundheitszustand: Er befinde sich zwar momentan im Krankenhaus – doch es bestehe kein Grund zur Sorge!

Der Interpret sei "kürzlich wegen Dehydrierung in ein lokales Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden", heißt es in einem Statement auf Kennys Instagram-Kanal. Er werde sich dort einer Behandlung unterziehen, um wieder zu Kräften kommen. Er schätze die Sorge und die Besserungswünsche seiner Fans und könne auch allen versichern, dass er plane noch die nächsten Jahre am Leben zu bleiben.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich viele Sorgen um den "Lucille"-Interpreten gemacht. Er hatte mit schweren gesundheitlichen Problemen auf sich aufmerksam gemacht und musste deswegen sogar seine Tour abbrechen.

Getty Images Kenny Rogers, Country-Sänger

Getty Images Sänger Kenny Rogers

Getty Images Kenny Rogers, Sänger

