Familie gibt Todesursache von Annabelle Ham (†22) bekannt

Anfang der Woche machte eine traurige Nachricht aus den USA die Runde: Annabelle Ham – die sich auf der Videoplattform YouTube eine große Community aufgebaut hatte – ist im Alter von nur 22 Jahren plötzlich gestorben. Bislang waren noch keine genaueren Details zu den Umständen ihres Todes bekannt. Doch jetzt äußert sich Annabelles Familie erstmals öffentlich – und gibt die Todesursache bekannt.

Die Angehörigen melden sich nun emotionalen Zeilen auf Annabelles Instagram-Account zu Wort. "Wir schreiben das mit schweren Herzen", trauert die Familie und erklärt die Umstände des Todes: "Annabelle erlitt einen epileptischen Anfall und ist in den Himmel gegangen." Laut den Liebsten habe die Influencerin schon "lange Zeit" damit gekämpft.

Den Netzbeitrag nutzt die Familie zudem, um Annabelle in guter Erinnerung zu behalten. "Annabelle war wunderschön und inspirierend und lebte das Leben in vollen Zügen", schreiben die Angehörigen und betonen: "Jeder, der sie traf, wurde von ihrer Energie und dem Licht ihrer Seele, das so hell leuchtete, inspiriert."

Instagram / annabelle_ham Annabelle Ham im Juni 2023

Instagram / annabelle_ham Annabelle Ham im April 2023

Instagram / annabelle_ham Annabelle Ham, YouTube-Star

